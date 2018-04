Lorenda Lecciso sbotta: “Romina ha superato dei limiti”

Loreda Lecciso risponde ad Al Bano

Il rapporto di coppia tra Loredana Lecciso ed Al Bano è naufragato verso la fine dello scorso anno, il motivo? In molti sostengono che si tratti di un riavvicinamento sentimentale del cantante pugliese con la sua partner lavorativa ed ex moglie Romina Power, ma lui nega tutto ed invita la Lecciso a spiegare lei il perché dell’allontanamento da Cellino San Marco.

Dopo la provocazione lanciata in tv dall’artista pugliese che nel corso del programma tv ‘Storie Italiane‘ ha ricostruito la propria storia d’amore con la Lecciso, Loredana è intervenuta pubblicamente per dare la sua versione dei fatti, smentendo ciò che l’ex compagno ha detto su Romina: “Il fatto che Al Bano dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista, anche il numero “6” se lo vedi al contrario è un “9”, con questo non dico che la colpa sia esclusivamente di Romina. Comunque credo alla sua buona fede, probabilmente non ha dato peso al fastidio che potevo provare per certe uscite di Romina, se avesse pensato che tutto ciò avrebbe potuto ferirmi l’avrebbe arginata”.

“Romina ha oltrepassato certi limiti”

Insomma la showgirl dice a chiare lettere che il motivo determinante, la classica goccia che fa traboccare il vaso, è stato proprio il rapporto che si è venuto a creare tra Al Bano e Romina. Sebbene, infatti, la sua partenza da Cellino San Marco non era dovuta ad un litigio, quella è stata l’occasione in cui la distanza tra i due si è acuita notevolmente a causa di incomprensioni che sono state esacerbate da alcune dichiarazioni di Romina: “Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti. Non è piacevole per i miei figli sentire in tv Romina che dice di essere innamorata di Al Bano, secondo me lancia un messaggio sbagliato”