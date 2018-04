Sgominata organizzazione criminale: organizzava viaggi di lusso per migranti dalla Tunisia all’Italia 

Procura di Palermo: “Rischio ingresso terroristi”

Viaggi “di lusso” dalla Tunisia fino alle coste della Sicilia. Gommoni iper veloci, e soprattutto, all’arrivo sul suolo italiano, la certezza di sfuggire alle procedure di identificazione da parte delle autorità italiane.

Questo è il pacchetto completo dell’organizzazione criminale che la Procura di Palermo ha sgominato, fermando i componenti.

Secondo la Procura il grande rischio era che fra i soggetti che arrivavano in Italia a bordo di gommoni iper veloci ci fossero anche terroristi.

Fino a 5mila euro per arrivare in Italia

Coloro che viaggiavano a bordo di questi gommoni erano disposti a pagare molto caro per un trasporto sicuro e senza identificazione. Secondo gli inquirenti, quella della mancata identificazione era uno dei punti fondamentali dell’organizzazione, per cui si teme che portasse in Italia soggetti estremisti.

Le persone che venivano portate dalla Tunisia pagavano fino a 5mila euro a testa per questo tipo di trasporto.

L’arresto

Si partiva dalle spiagge della Tunisia e si arrivava alla costa di Trapani, il punto di attraccaggio migliore era Marsala e Mazara del Vallo. 5mila euro a testa per un viaggio veloce, in motoscafo o gommone.

Sono stati arrestati Salvatore Calcara, 49enne di Sambuca di Sicilia; Marco Bucalo, 31enne di Menfi; Montasar Bouaich, 27enne tunisino; e Giuseppe Morreale, 48enne di Santa Margherita di Belice, tutti accusati di far entrare clandestinamente i migranti in Italia.

R.M.