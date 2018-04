Aereo con 200 persone a bordo si schianta in autostrada: “Nessun sopravvissuto”

Aereo militare si schianta sulla strada, tutti morti

Terrificante strage in Algeria, dove un aereo con a bordo 200 persone si è schiantato su un’autostrada. Nell’impatto, secondo una fonte militare algerina all’emittente ‘al-Arabiya’, non sarebbe sopravvissuto nessuno.

Si trattava di un aereo militare di fabbricazione russa, e a bordo c’erano più di 200 persone, secondo le prime informazioni che sono state riportare dell’emittente algerina ‘Ennahar’.

Impatto terribile sull’autostrada, un enorme incendio

Il terrificante impatto è avvenuto verso le 8, ora del luogo (circa le nove in Italia) non molto tempo dopo il decollo dell’areo dallo scalo di Boufarik, che si trova in un campo vicino all’autostrada.

Lo schianto ha provocato un incendio davvero enorme, come possono mostrare le foto che sono state pubblicate e stanno facendo il giro del web.

Lo schianto violentissimo in autostrada è avvenuto vicino ad uno scalo militare che si trova a Boufarik, nel governatorato di Blida, pochi chilometri a sudovest di Algeri.

Ignote le cause

Secondo i media algerini, l’aereo che è precipitato era un velivolo da trasporto dalla ‘Ilyushin’ e trasportava solamente militari.

Ignote, almeno per ora, le cause del terribile impatto. Secondo il sito ‘Dernieres Infos ‘Algerie’ si tratterebbe dell’incidente più grande “nella storia dell’aviazione militare algerina”.