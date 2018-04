Champions League, Roma-Barcellona 3-0: il delirio dei giallorossi in un video virale

Una pagina storica per il calcio italiano. Di quelle che non si vivevano dai tempi del triplete dell’Inter (ok, ci sono state due finali della Juventus in mezzo, condite da tante ottime prestazioni dei bianconeri in Europa. Ma sappiamo tutti com’è andata a finire quando si è giunti all’epilogo). E’ la remuntada della Roma ai danni del Barcellona capolista della Liga Spagnola nei quarti di finale di Champions League.

Dopo aver perso per 4-1 al Camp Nou, nessuno avrebbe ipotizzato il passaggio del turno. Nemmeno i più ottimisti avrebbero potuto pensare che una squadra che sta lottando (a volte stentando, a volte facendo bene) per qualificarsi alla prossima Champions League e che è in netto ritardo da Juventus e Napoli avrebbe potuto superare la squadra capolista del campionato che ha espresso gli ultimi quattro campioni della massima competizione europea.

Ma se sono stanti gli aspetti che si potrebbero sottolineare (l’approccio arrogante della stampa catalana alla gara contro la Roma, per esempio), noi ci soffermeremo solo sull’immensa gioia dei giallorossi.

E vi proponiamo di seguito il video proposto in diretta da Nainggolan dello spogliatoio giallorosso esultante

Per chi crede che il calcio sia solo uno sport.