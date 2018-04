Rassegna 11.4. Terremoto di magnitudo 3.4 nella notte a Pieve Torina, lo sciame è in corso 

Terremoto di magnitudo 3.4 nella notte a Pieve Torina. Trema anche la Toscana. Lo sciame sismico che ha colpito il Maceratese, estremità più settentrionale del cratere sismico del Centro Italia, è ancora in corso. Tra le varie scosse che si sono susseguite da ieri, quando a Muccia si è registrato un terremoto di magnitudo 4.6, la più forte di questa notte ha avuto epicentro nei pressi di Pieve Torina e magnitudo pari a 3.4.

Il Secolo XIX Politica. Governo, Mattarella pronto a mettere alla prova Di Maio e Salvini con un preincarico.

Sergio Mattarella concederà altro tempo, ma non troppo e soltanto se i protagonisti della politica sapranno meritarlo. In particolare Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nella loro qualità di vincitori, dovranno presentarsi domani al Quirinale con degli elementi tali da far ben sperare il Capo dello Stato.

La Stampa Esteri. Francia, studenti contro Macron: università occupate e arresti in piazza. Tensioni in quindici atenei, a Nanterre interviene la polizia. I giovani manifestano per il diritto allo studio appoggiati dai docenti

Il Giornale Politica. M5S assente per 300 giorni guarisce col seggio al Senato.

La senatrice Bogo Deledda in malattia 243 giorni prima di candidarsi: “Sindrome burnout”.

Il Messaggero Politica. Nuove consultazioni, ma l’incarico è lontano. M5S e Lega: serve tempo.

Il Giornale Interni. “La morte di mia figlia? È il fallimento delle istituzioni”.

Il Secolo XIX Interni. Toscana: «Copiato il brevetto»: il tribunale blocca i Tutor. Ma entro 3 settimane tornano.

Il Messaggero Sport. Champions, la Roma vola 3-0: asfalta Barcellona e va in semifinale.

La Stampa Tecnologia. Intelligenza artificiale, l’Ue non vuole restare indietro e investe due miliardi entro il 2019.

Alleanza siglata a Bruxelles tra 25 Stati, l’obiettivo è recuperare il gap negli investimenti.