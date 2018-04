Tragico scontro moto-camion sulla A14: muoiono due motociclisti

Terrificante incidente sulla A14, perdono la vita due motociclisti

A causa di un terribile incidente sulla A14 ad altezza di Campofilone due centauri hanno perso la vita dopo essere entrati in collisione con dei camion perdendo il controllo del mezzo ed essere stati investiti dagli stessi. Anche un terzo motociclista è stato colpito dal camion ed è stato gravemente ferito, adesso si trova all’ospedale

di Ancona dov’è tuttora in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Secondo quanto riferito dai media locali i tre centauri stavano procedendo sulla A 14 in direzione di Ancona quando, all’imbocco del tunnel, all’altezza della stazione di servizio Piceno Est, sono entrati in collisione con due mezzi pesanti che procedevano nella stessa direzione. Non è ancora chiaro se l’impatto è stato causato da una manovra azzardata dei motociclisti o se uno degli autisti dei camion abbia effettuato un cambio di corsia senza avvedersi dei centauri in arrivo. Fatto sta che il contatto tra i mezzi ha fatto perdere il controllo delle moto ai tre che successivamente sono stati investi dagli stessi mezzi pesanti.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, sul luogo dello scontro sono arrivare due ambulanze un camion dei vigili del fuoco ed un elicottero dell’ospedale di Ancona. I vigili hanno estratto i corpi dei motociclisti da sotto i camion permettendo ai soccorritori di prestargli aiuto. Per due di loro non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso, il terzo invece è stato caricato sull’elicottero e portato in ospedale in condizioni gravi.