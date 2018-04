Un giorno da pecora, la Biancofiore: possibile accordo tra Centro Destra e M5S? Ecco il nome del papabile Premier

Possibile alleanza 5 stelle Lega, secondo la Biancofiore è possibile

Ci troviamo nel pieno delle consultazioni in vista della formazione del prossimo governo e lo scoglio da superare è proprio quello legato alla formazione di un’alleanza (un contratto per dirla con le parole di Di Maio) tra il Movimento 5 Stelle, partito di maggioranza, ed un avversario politico da scegliere tra il PD e la Lega. Al termine delle prime consultazioni, infatti, il leader dei penta stellati ha detto chiaramente che se Renzi non rappresenta un problema per l’alleanza con il PD, Forza Italia è invece un impedimento per il raggiungimento di un accordo con la Lega di Salvini. Alleanza dunque impossibile con il Centro Destra? Non per forza, anzi secondo la Biancofiore l’intesa potrebbe giungere presto e senza dover rinunciare alla coalizione di Centro Destra.

Del Debbio l’uomo giusto per trovare l’accordo tra l’ M5S ed il Centro Destra

Il problema palesato da Di Maio alla fine delle prime consultazioni per raggiungere un accordo con la coalizione di destra è l’incongruenza politica tra Forza Italia e il Movimento. Tuttavia una possibile soluzione è emersa quest’oggi durante l’intervista a Michela Biancofiore sul programma Radio Rai ‘Un giorno da Pecora‘. Stuzzicata sull’argomento la deputata di Forza Italia ha dichiarato che a suo avviso c’è un nome in grado di mettere d’accordo tutti i partiti del Centro Destra e il Movimento 5 Stelle, Del Debbio. Si sarà trattato di una provocazione? Probabilmente sì, nel frattempo si continua a seguire con incertezza questo momento di colloqui che potrebbe anche risolversi in un nulla di fatto e richiedere nuovamente l’intervento degli italiani alle urne.