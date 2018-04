Uomo nudo in pubblico chiede aiuto alla Polizia. Il motivo è imbarazzantissimo – Video

Uomo nudo con dildo incastrato chiede aiuto

Quando pensate di aver visto tutto e che nulla possa sorprendervi ecco che spunta un video in cui un uomo completamente nudo invoca aiuto per essere liberato da un dildo. La curiosa scena si è verificata in una stazione di benzina di Buenos Aires in Argentina ed è stata ovviamente (i social sono croce e delizia dei nostri tempi) filmata da uno dei presenti. Lo sfortunato protagonista della disavventura è un uomo sui quarantanni di cui non si conoscono né le generalità né le motivazioni che hanno introdotto il giocattolo sessuale nel suo di dietro.

L’uomo viene soccorso e portato in ospedale

Nel video pubblicato su internet si vede distintamente l’uomo che cammina come mamma l’ha fatto verso gli stupefatti agenti di polizia presenti alla stazione in quel momento. Uno di questi ha persino provato a parlare con lui, ma questo visibilmente infastidito (più volte scuoteva le gambe palesando il dolore ed il fastidio provato) gli ha urlato di chiamare i soccorsi per prestargli aiuto. Il video si interrompe quando un ambulanza del servizio medico della capitale argentina aiuta l’uomo a salire sull’ambulanza. I report sulla vicenda spiegano che dopo essere stato portato in ospedale, l’uomo è stato finalmente liberato dal dildo.