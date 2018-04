Verdone, Fiorello, Raggi: tutti pazzi per la Roma. Ecco le loro reazioni social – VIDEO

Dopo la grande impresa di ieri sera dei giocatori della Roma, che hanno battuto il Barcellona di Ernesto Valverde qualificandosi così alla semifinale di ‘Champions League’, oggi sono spopolate sul web tutte le reazioni dei vip tifosi giallorossi.

Non possiamo non iniziare con uno dei più grandi e famosi tifosi giallorossi, Carlo Verdone. Esilarante il video, che trovate in calce, della sua reazione al termine della partita che ha visto la Roma vincere per 3-0, con i gol di Dzeko, De Rossi e Manolas; “Nun ce credo, è un sogno!”.

Le esultanze dei VIP

Oltre a Carlo Verdone, tifoso sfegatato della Roma, sono stati diversi i vip che hanno voluto celebrare la storica rimonta all’Olimpico contro i giganti del Barcellona.

Cominciando con Rosario Fiorello che, tramite il suo account twitter, scrive: “Grazie per la splendida serata di calcio che ci hai regalato. Evviva! Complimenti!”.

O l’attuale sindaco capitolino, Virginia Raggi, che si complimenta con la squadra e l’italia intera: “Complimenti alla Roma per la remuntada di stasera. Grande prova d’orgoglio per la città e per l’italia intera”.

Anche altri campioni dello sport come Vincenzo Nibali e Max Biaggi non sono riusciti a trattenere la gioia per l’incredibile rimonta della squadra allenata da Eusebio Di Francesco, e hanno anche loro scritto un messaggio sui loro social network.

