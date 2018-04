Esce di strada con la sua auto: ragazzo di 23 anni in gravissime condizioni

Pieve di Cento, l’incidente nella notte tra martedì e mercoledì

Il grave incidente è avvenuto sulla strada provinciale che conduce da Castello d’Argile a Pieve di Cento (Bologna) nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 aprile (intorno alla mezzanotte). Il ragazzo, forse vittima di un colpo di sonno, ha avuto un incidente autonomo: ha perso il controllo della sua vettura- una Ford Fiesta di colore grigio scuro– dopo aver toccato il cordolo di cemento di un canale di scolo. Il cordolo è stato totalmente abbattuto e la macchina è andata distrutta nell’impatto. Il giovane, atteso in casa dai genitori, è attualmente ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna. La prognosi è riservata ma le sue condizioni sarebbero gravissime.

Pieve di Cento, le indagini sull’incidente

Le cause dell’incidente saranno vagliate dagli inquirenti (i Carabinieri del comando di Castello d’Argile), che sono propensi a dar credito- almeno allo stato attuale delle cose- all’ipotesi del colpo di sonno. Il 22enne aveva trascorso la serata con amici e, probabilmente, era stanco per la lunga giornata appena trascorsa. È quasi da escludere l’ipotesi che abbia abusato di sostanze stupefacenti o di alcolici. In ogni caso, ci penseranno le analisi tossicologiche a fugare ogni dubbio. Sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto lo sfortunato ragazzo dalle lamiere. I soccorsi sono stati allertati da un abitante che vive vicino al luogo dell’incidente e che ha sentito il rumore originatosi per l’impatto della macchina con il parapetto.

Maria Mento