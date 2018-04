Si opera per cambiare il colore dei propri occhi: la folle operazione ha un drammatico epilogo

Modella si fa operare per cambiare colore agli occhi

Nadine Bruna, modella 32enne argentina, ha costruito un’intera carriera su Instagram pubblicizzando insieme alla sorella gemella Danna prodotti cosmetici e procedure per migliorare il proprio fisico. Forte del milione di follower raggiunti sul social, un giorno Nadine ha pensato di offrire di se stessa un immagine differente sottoponendosi ad un delicato intervento chirurgico per cambiare il colore degli occhi. La modella, infatti, era stanca dei suoi occhi color nocciola intarsiati di verde e voleva optare per un azzurro molto chiaro con macchie grigie.

La bella ragazza sudamericana vive a Miami, città in cui si fa largo ricorso alla chirurgia estetica, ma negli Stati Uniti l’intervento è illegale, così si è vista costretta a volare in Colombia per ottenere il cambiamento voluto. L’intervento le è costato solamente 3.000 dollari, una minuzia per la tipologia di operazione, ma non tutto è andato come la modella pensava.

Dolore e problemi alla vista costringono Nadine a rimuovere gli impianti

Di ritorno dalla Colombia, Nadine avverte fastidio e bruciore agli occhi, la luce le da fastidio, vede sempre sfocato ed i suoi occhi sono costantemente rossi. Inizialmente la modella pensava si trattasse di un normale effetto collaterale post operatori, ma quando ha capito che il problema sarebbe stato persistente è tornata in Colombia per un intervento di riparazione che sistemasse la situazione. L’intervento non ha avuto effetti e la ragazza è stato costretta a rimuovere gli impianti negli Stati Uniti. Ciò nonostante il danno causato dagli impianti era irreversibile, la influencer ha perso l’80% della vista dall’occhio sinistro ed il 50% da quello destro.

Compreso a caro prezzo l’errore commesso, oggi Nadine dichiara: “Prima dell’intervento i miei occhi erano perfetti. Sono stata così stupida. Dopo la mia vista era sempre sfocata, per un anno le mie pupille erano rosse e bruciavano. I miei occhi sono tuttora estremamente sensibili alla luce. L’intervento ha definitivamente f…o la mia vita”.