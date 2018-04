Lo show di Silvio spezza il centrodestra? Il video intanto diventa virale

Silvio Berlusconi proprio non ci sta ad essere messo all’angolo. Dopo il vertice a Palazzo Grazioli, dal quale è scaturito un documento condiviso, letto a nome di tutti da Matteo Salvini dopo l’incontro con Mattarella, il Cavaliere ha pensato bene di ‘farsi sentire’ comunicando senza parlare e regalando all’opinione pubblica un indimenticabile “Silvio show”. Non è abituato, l’ex premier, a mettersi da parte, accanto al leader leghista e più vicino ai margini dell’inquadratura che ai microfoni dei giornalisti; non è capace di rimanere in silenzio, lui che da sempre ha un ruolo di frontman in tutto ciò che fa e, terminato il discorso di Salvini, ha deciso di lanciare un siluro in piena regola che ha lasciato lo stesso leader del Carroccio e Giorgia Meloni a dir poco allibiti: “Mi raccomando, fate i bravi – ha sottolineato, ‘impugnando’ i microfoni che fino a poco prima aveva potuto solo guardare – E sappiate riconoscere chi è democratico e chi non conosce neppure l’ Abc della democrazia”. Lasciando gli alleati di sasso, furiosi per il contropiede dell’uomo di Forza Italia, che con poche parole ha probabilemente mandato in frantumi il lavoro diplomatico costruito negli ultimi giorni con Di Maio ed il Movimento Cinque Stelle allo scopo di trovare la quadra per il nuovo governo.

Non si può dire che non ci abbia provato, Berlusconi, a rimanere a lato del nuovo ‘capo’ della coalizione, ad ascoltarlo cercando di restare impassibile. Ma poi, rendendosi forse conto che mai prima d’ora si era trovato a dover svolgere questo ruolo, ha giocato con la mimica, le espressioni facciali ed i gesti, scandendo i passaggi del documento letto da Salvini con le mani, con gli occhi e con una serie di facce-smorfie più che mai eloquenti. Finchè, non riuscendo più a resistere a quel silenzio imposto, ha deciso a discorso concluso, di fare marcia indietro e lanciare la sua stoccata. Una spaccatura che potrebbe, nelle prossime ore, rivelarsi fatale per il centrodestra. Nel frattempo però, le parole di Salvini sono passate quasi in secondo piano di fronte al Silvio show, il cui video in queste ore impazza su tutti i social network.

Daniele Orlandi