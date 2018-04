“Preparatevi alla Terza Guerra Mondiale”: l’inquietante annuncio della Tv di Stato – VIDEO

Una stazione televisiva di stato russa ha detto alla gente quali tipi di cibo portare con sé nei rifugi, mentre ormai cresce la paura di un’imminente III Guerra Mondiale.

Rossiya-24, rete televisiva di proprietà del Cremlino, ha detto che in giro circolano tante storie che servono solo a far spaventare la gente, ma poi ha continuato consigliando di imballare iodio per proteggersi dalle radiazioni.

Questo allarmismo è dato soprattutto dagli ultimi risvolti della situazione siriana.

I presentatori hanno consigliato alle persone di evitare la pasta e lasciare cioccolato e dolci.

La scorta di cibo da fare per il “giorno del giudizio”

“Un anno fa, quando dicevo che saremmo entrati in una nuova Guerra Fredda, nessuno mi credeva. Adesso sono tutti d’accordo ma è diventato piuttosto chiaro che gli eventi si stanno succedendo con rapidità. E’ appena iniziata e abbiamo già una ‘Crisi Missilistica Cubana’ 2.0”.

La “ricetta” del presentatore non finiva qui: “La fornitura di cibo per il giorno del giudizio comprende molti elementi, ma l’idea alla base della scorta di emergenza è: meno dolci, più acqua.”

Agli spettatori è stato detto di imballare il riso che “può essere conservato fino a otto anni, la farina d’avena da tre a sette anni. Ovviamente, si può sopravvivere con la carne in scatola per un bel po’ – fino a cinque anni, mentre il pesce in scatola si conserva per non più di due anni.

