Roberta Todisco è scomparsa mercoledì. Uno status su WhatsApp inquieta i familiari

Dal tardo pomeriggio di mercoledì tutta la comunità di Lizzanello è in forte ansia per le sorti di una compaesana, Roberta Todisco, 45 anni. La donna, che risiede nel comune in provincia di Lecce, non si è presentata sul posto di lavoro e ha fatto perdere completamente le proprie tracce.

Amici e parenti hanno provato a mettersi in contatto con lei via telefono, ma inutilmente. Il cellulare di Roberta, infatti, risulta spento da ieri sera.

Oltre che nel leccese, le forze dell’ordine hanno ritenuto opportuno estendere le ricerche anche nel territorio di Brindisi, nella speranza di rilevare dettagli decisivi che permettano di ritrovare la 45enne scomparsa. Intanto, nella giornata di oggi, tutte le autorità hanno predisposto un tavolo tecnico per coordinare le indagini, come consuetudine in casi come questo.

Uno status su WhatsApp inquieta la famiglia

Stando a quanto riportato dal quotidiano online “LeccePrima”, un particolare avrebbe messo forte preoccupazione nella famiglia di Roberta Todisco. Si tratta, infatti, della modifica dello stato di WhatsApp, con l’inserimento di una foto dal mare e l’aggiunta di un’inquietante parola “fine”.

Le ricerche si sono estese anche ai traghetti in partenza da Brindisi. Le ultime tracce la danno ieri, alle 17.14, in un distributore a Lecce, dove secondo testimoni avrebbe fatto benzina alla sua Peugeot 307 bianca (targa EF 770 KC).