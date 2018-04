Separazione Al Bano – Lecciso, continuano i veleni: stavolta è il turno di Loredana

Tutto il mondo ha amato la storia d’amore tra Al Bano e Romina Power. Poi, la tragedia, la morte, o la scomparsa, ancora non si sa di certo, della loro figlia Ylenia. I due si separano e Al Bano prova ad andare avanti.

Trova lei, Loredana Lecciso, e l’amore sembra eterno, giusto. Ma non sarà così. I due si sono detti ufficialmente addio una settimana fa.

Loredana Lecciso e Al Bano: è ufficialmente finita tra i due

Al Bano aveva rivelato che il suo infarto era dovuto alla sua storia con la Lecciso. Litigi furiosi, parole al veleno. Loredana commenta amaramente le rivelazioni di Al Bano: «Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti.»

La Lecciso è distrutta

Una storia ormai finita, fatta a pezzi, su cui mangiano i giornali, come i cani su un cadavere. Il titolo non è stato virgolettato, non si sa ufficialmente se le parole di Al Bano siano state dette da lui o dettate dal giornalista, per vendere qualche copia in più. Quel che è certo è che tra i due non scorre più buon sangue.