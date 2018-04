Spaventoso incidente sulla A22: auto si ribalta, coinvolte tre bambine

Spaventoso incidente sulla A22

L’arrivo dei soccorsi, 7 feriti tra cui 3 bambine

Secondo quanto riportato dalla cronaca locale, unastava viaggiando ad alta velocità su un lungo tratto in rettilineo dellaquando, giunta all’altezza di(Trento) ha perso aderenza a causa di una leggera curvatura del tratto e si è ribaltata diverse volte imprigionando al suo interno i passeggeri. Sempre secondo quanto riferito, alcune vetture che sopraggiungevano in quella direzione non hanno fatto in tempo a frenare ed hanno urtato l’auto creando un incidente a catena.

Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli automobilisti rimasti incolonnati a causa del sinistro. Gli operatori del 118 hanno soccorso tutti i passeggeri coinvolti nello scontro, 4 presenti a bordo della Toyota che secondo la ricostruzione non definitiva ha causato il tamponamento a catena e altri tre a bordo delle vetture che hanno impattato l’auto ribaltata. Due feriti sono stati portati all’ospedale di Bolzano, mentre tutti gli altri al Santa Chiara di Trento.

Grande apprensione per le condizioni delle tre bambine che si trovavano a bordo della Toyota. Le piccole di 6, 5 ed 1 anno erano infatti rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo ed è servito l’intervento del Vigili del Fuoco per estrarle dalla vettura. Non ci sono però notizie sul loro quadro clinico. A causa dell’incidente si sono create lunghe code (8 chilometri circa) su tutto il tratto autostradale che precede il luogo dell’impatto.