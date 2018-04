Allarme degli esperti: ogni bicchiere di vino in più accorcia la vita di 30 minuti

Tempo addietro era di uso comune dare un bicchiere di vino ai bambini, per rinforzarli. Ma, forse, oggi, con gli studi che si stanno conducendo, questo equivarrà a ucciderli.

Il vino uccide: le ricerche lo confermano

Uno studio approfondito, condotto nell’Università di Cambridge, ha rivelato che un bicchiere di vino riduce la vita di mezz’ora. La birra? Anche, ma solo superati i limiti consentiti.

Secondo gli scienziati, chi beve molto, può incorrere in diverse malattie: al 14% la sua probabilità di ictus, al 15% di aneurisma aortico e al 9% di insufficienza cardiaca.

Il rischio di mortalità sta crescendo esponenzialmente negli ultimi anni.

«Lo studio dimostra che un quarantenne che beve 4 unità di alcol al giorno al di sopra delle linee guida, equivalenti a tre bicchieri di vino in una sera, riduce di circa due anni la propria aspettativa di vita.»

L’allarme della sanità: si beve troppo, bisognerebbe darsi un freno

Così si pronuncia il professor David Spiegelhalter al The Guardian: «Al di sopra delle due unità giornaliere, i tassi di mortalità salgono costantemente.»

Insomma, questa non è proprio una bella notizia per tutti gli amanti del vino, ma soprattutto per chi li produce: non saranno affatto contenti di dover rispondere a questa dura, ma vera accusa.