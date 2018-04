Scoperta orribile nella busta dell’insalata, coppia disgustata corre dal medico

Ritrovamento a dir poco raccapricciante, quello fatto da una coppia all’interno di una normale busta di insalata. E che ha avuto come epilogo l’immediata corsa in ospedale per sottoporsi ad una serie di controlli e ad un’immediata terapia antibiotica. Il fatto è accaduto a Genova dove i due, marito e moglie, hanno aperto una busta di insalata consumandone una parte prima di accorgersi che al suo interno, nascosto tra le verdi foglie, c’era nientemeno che un topo.

La coppia disgustata si è rivolta a medici e Asl

Scioccati ed increduli, i due, che avevano acquistato la verdura in un supermercato del ponente genovese, hanno immediatamente pensato alla propria salute: immediatamente si sono rivolti al medico di base e alla Asl; poi la decisione, per precauzione, di sottoporli ad una profilassi di antibiotici dal momento che parte dell’insalata era stata mangiata. L’Asl3 di Genova nel frattempo ha contattato i colleghi di Bergamo, città nella quale ha sede l’azienda che si occupa del confezionamento e della distribuzione di quel tipo di insalata fresca ma non è stato necessario ritirarla dal supermercato dal momento che quel lotto di prodotto era già esaurito. Paolo Cavagnaro, direttore sanitario della Asl3, ha sottolineato che i due coniugi hanno portato con sè la busta dell’insalata contenente il topo morto rinvenuto al suo interno ed immediatamente sono state avviate tutte le procedure del caso, inviando il tutto ai laboratori Arpal per effettuare una serie di analisi.

Le indagini

Disgustati marito e moglie non hanno potuto fare altro che affidarsi ai medici, mentre controlli sono scattati anche in lombardia; pur essendo esaurito il lotto, il supermercato coinvolto nel quale l’insalata ‘con sorpresa’ è stata acquistata ha deciso di ritirare per precauzione tutte le insalate in busta ancora in vendita.

Daniele Orlandi