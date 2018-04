Separazione Al Bano – Lecciso: stavolta la durissima accusa è di lui

I retroscena del ‘triangolo amoroso’

La love story di Al Bano e Loredana Lecciso ha fatto sognare gli italiani anche se in tanti hanno continuato a sperare in una cotta passeggera ed in un futuro ritorno di fiamma con Romina Power. Qualcosa nel rapporto tra il cantante di Cellino San Marco e della Lecciso si è spezzato e, nelle ultime settimane, i due hanno deciso di seguire strade diverse. Ma come tutte le storie d’amore ‘da vip’, anche quella di Al Bano ha avuto e sta avendo nelle ultime ore una serie di strascichi non certo positivi tra critiche e malumori reciproci.

Il triangolo vede infatti coinvolta anche Romina Power, che negli ultimi anni si è avvicinata, inizialmente solo per lavoro, ad Al Bano ed il settimanale DiPiù ne ha approfittato per realizzare una copertina decisamente ‘spinta’ puntando sulle dichiarazioni del cantante legate alla sua relazione con l’ormai ex compagna: “E’ la mia storia con Loredana Lecciso – ha detto – che mi ha fatto venire l’infarto. Io non l’accuso ma le nostre tensioni erano diventate insopportabili”. Parole destinate a scatenare nuove polemiche, alimentate questa volta da Al Bano che nelle scorse settimane aveva a più riprese chiesto il silenzio per il bene dei suoi figli.

L’attacco di Al Bano, la copertina contro Loredana

Questa volta però ha deciso di sferrare un attacco rivolto a Loredana e le sue parole, anticipate da Pomeriggio 5, non sono state certo leggere. E hanno scatenato l’ira della Lecciso che, sul suo profilo Instagram, ha deciso di postare la copertina nella quale Al Bano balla insieme a Romina aggiungendo le seguenti parole: “Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato anche quando non viene riconosciuto e al contrario viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti”. Toni molto meno aggressivi quelli dell’ex fiamma del cantante, in un intreccio amoroso destinato a protrarsi, probabilmente, ancora a lungo. Come reagirà Romina?

Daniele Orlandi