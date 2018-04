Superenalotto estrazione sabato 14 aprile 2018 LIVE: tutti i numeri vincenti su NewNotizie.it

Il sei continua a farsi attendere e il jackpot del Superenalotto cresce ancora: nell’estrazione di oggi sabato 14 aprile 2018 sono 129.000.000 gli euro in palio ed è ormai quasi un anno che nessuno si aggiudica il massimo premio della lotteria più amata dagli italiani (l’ultimo sei, infatti, risale allo scorso agosto – concorso numero 91 del primo agosto – quando un fortunato vinse ben 77.735.412,31 euro).

Nel precedente concorso SuperEnalotto ha sorriso a nove persone che hanno centrato il 5, vincendo 22.733,04 euro (nessun 5+1).

Di seguito la combinazione vincente dell’ultima estrazione.

La combinazione vincente della estrazione del 12 aprile 2018 (concorso n.44/2018) del Superenalotto

Numeri Vincenti 8-28-34-38-47-54

numero Jolly 7

numero Superstar 21

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile precipitare a bordo di un aereo o di uscire con una super top model o di esordire in Serie A (o eventi analoghi: tutto, insomma, molto improbabile). Giocate quindi con estrema moderazione.

