Gabriel Garko irriconoscibile a “Ballando con le Stelle”. Le malelingue si scatenano

Sembra che non sia un periodo d’oro per Gabriel Garko. Ospite a Ballando con le Stelle, il popolare programma condotto da Milly Carlucci, Garko ha continuamente nascosto il volto e le telecamere non si sono mai soffermate su di lui per più di un paio di minuti scarsi.

È stata la Carlucci a fare luce nel mistero: «Hai rischiato di darmi buca, perché non stai ancora bene, ma alla fine sei venuto.»

Gabriel Garko: si è rifatto ancora?

L’attore è stato sottoposto di recente a un’operazione: il gonfiore sul volto è notevole. Tuttavia, nonostante il dolore, Garko ha sfoggiato le sue abilità da ballerino, portando sulla pista da ballo un tango sensuale, che ha impressionato tutti i giurati.

Le palette in suo favore sono state tutte positive: ogni giurato gli ha dato dieci. La Lucarelli si è addirittura lasciata andare a qualche battuta di scherno: «Vali più come ballerino che come attore.»

La Lucarelli lo ha deriso

Insomma, non è un periodo splendido per l’attore, già accusato in passato di aver ecceduto in ritocchi al volto. Forse dovrebbe accettare che, alla fine, il tempo passa per tutti e che abusare di alcune sostanze non lo rende più facile da sopportare.