Il treno è in ritardo? Decidono di farlo nello scompartimento: è scandalo

Alla stazione di Catheram, nel Surrey, in Inghilterra, una coppia è stata pizzicata in atteggiamenti poco consoni proprio sul treno, mentre questi era fermo e attendeva di partire: stava solo portando un po’ di ritardo, probabilmente dovuto a una coincidenza. In orario di punta, i pendolari stavano passeggiando lungo la stazione, per tornare a casa, quando, dal finestrino, vedono la coppia intenta ad avere un rapporto sessuale proprio sul sedile del treno. I passanti hanno ripreso i due.

La coppia si è lasciata andare alla passione

I filmati si trovano ora nella stazione di polizia, dove si sta cercando disperatamente di rintracciare i due. Attualmente, non si conosce l’identità della coppia.

Quando accadono questo genere di cose, ci si chiede spesso dove possa essere finito il buonsenso, ma non solo: perché nessun poliziotto ha agito nell’immediato, richiamando all’ordine e facendo scendere dal treno i due?

Non si conoscono ancora i nomi della coppia

E poi è legale registrare due persone senza il loro consenso e diffondere i filmati su internet, consci che qualcuno possa riconoscerli e compromettere così la loro vita? Certo, forse i due avrebbero dovuto rifletterci prima e, magari, dirigersi verso casa, dove liberare la passione in modo del tutto appropriato ed evitare uno scandalo.