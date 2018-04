Inseguimento della polizia finisce in tragico incidente: coinvolte due automobili e quattro persone

dalla polizia- un uomo ed una donna che si trovavano a bordo di un’auto- hanno avuto un tragico incidente stradale che ha avuto dei risvolti drammatici. L’uomo è deceduto e la donna versa in gravissime condizioni di salute. L’incidente è avvenuto sulla A50, la strada che conduce da Leicester a Warrington (Regno Unito).

Non si sono fermati allo stop della Polizia

L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, intorno alle 06:15 ora locale. La vettura su cui viaggiavano le due persone in fuga si è schiantata contro un altro veicolo tra Baths Road e Trentham Road (Staffordshire). Gli occupanti del secondo veicolo coinvolto, altre due persone, hanno, fortunatamente, riportato ferite lievi nell’impatto. Molto meno bene è andata ai fuggitivi: la donna è stata ricoverata in gravissime condizioni, mentre per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I due stavano sfuggendo all’ inseguimento di una volante della polizia, messasi sulle loro tracce dopo una mancata fermata della loro macchina allo stop intimato dagli agenti. Dopo l’incidente, l’A50 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per sgomberare la carreggiata ed effettuare tutti i rilievi utili alle indagini.

La Polizia ha chiesto aiuto ai testimoni

Gli agenti di Polizia hanno chiesto aiuto a tutti i testimoni informati sui fatti. A parlare è stato un portavoce delle forze dell’ordine, che ha parlato anche del brutto coinvolgimento della Polizia nella dinamica dell’incidente: “Vorremmo chiedere a qualsiasi membro del pubblico che abbia informazioni sull’incidente di chiamare il numero di riferimento 101 del 15 aprile. I nostri team lavoreranno il più rapidamente possibile per ridurre al minimo le interruzioni sulla strada. Il veicolo coinvolto nella collisione era stato inseguito da agenti di polizia per non essersi fermato, prima che si verificasse l’incidente. A causa del nostro coinvolgimento prima della collisione, ci siamo volontariamente indirizzati all’ Indipendent Office for Police Conduct.”. Gli esperti dell’Ufficio hanno fatto sapere che stanno svolgendo tutte le investigazioni utili ad appurare il livello di coinvolgimento della Polizia inglese nei drammatici fatti avvenuti oggi.

Maria Mento