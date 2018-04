L’oroscopo settimanale di Paolo Fox: previsioni valide dal 16 al 22 aprile

nel corso della settimana che sta per arrivare? Scopriamolo insieme con la nuova classifica domenicale data dall’oroscopo di Paolo Fox, come sempre in onda su Rai2 all’interno del programma Mezzogiorno in famiglia.

Dal 12° al 9° posto: “crolla” il Sagittario

Sagittario (12). Mercoledì, giovedì e venerdì avrete la Luna in opposizione. La settimana sarà un pochino in sordina, ma avrete una grande estate e un grande autunno. È molto importante che capiate cosa sta accadendo pure dal punto di vista sentimentale. A maggio qualcuno di voi dovrà verificare la tenuta di un sentimento: ci sarà una discussione in base a ciò che volete fare, ad esempio con il lavoro. La vostra libertà di azione potrebbe bloccarsi a causa di qualcuno che non vuole che facciate una determinata cosa. Giove entrerà nel segno a fine anno, e delle occasioni che vi capiteranno tra 4-5 mesi vi accompagneranno in una situazione ancora più importante che si verificherà l’anno prossimo. Il vostro cielo è in crescita. Se avete voglia di innamorarvi fatelo con giudizio. A luglio e ad agosto avrete grande forza per i sentimenti;

Acquario (11). Lunedì e martedì saranno giornate faticose. Dovete curare un po’ di più il vostro fisico e questa è una cosa che avete dovuto fare dallo scorso settembre in avanti. Giovedì giornata migliore. I sentimenti sono sottotono e state vivendo un periodo di stanchezza. Urano, il vostro pianeta, entra nel segno a maggio: vi state ribellando a situazioni che sopportate da tanto tempo; dovete parlare adesso se siete rimasti in silenzio per molto tempo, però in questo momento parlate con attenzione. L’acquario è opposto al Leone; avete un fortissimo egocentrismo, ma tendete a dimostrare quanto valete alle persone che vi stanno a cuore. È possibile che abbiate messo al primo posto gli altri trascurando voi stessi: invertite la rotta;

Ariete (10). L’Ariete cala un pochino e dal punto di vista delle emozioni dovrà fare i conti con Marte e Mercurio dissonanti. Il problema sono le vostre idee che in questo momento sono difficilmente applicabili. Potreste avere a che fare con persone che non vi danno spazio, anche dal punto di vista lavorativo. Purtroppo non ci sono delle situazioni chiare e definite come voi le vorreste voi. Ci sono dubbi, forse non arriva la notizia giusta che stavate aspettando, e questo causa nervosismo. Attenzione nel fine settimana: in amore ci sono perplessità;

Leone, Cancro e Bilancia: i segni più “incerti” della settimana

Leone (9). Questo è un momento di forza in vista dell’estate, anche se ancora non ci sono conferme. Volete essere amati per quello che siete, senza dare dimostrazioni agli altri perché sapete di valere a prescindere, ma ricordate che in amore non bisogna dare nulla per scontato. Venere è dissonante dall’inizio del mese. Chiaritevi le idee: ci sono problemi che portano ad un allontanamento da una persona cara o vi siete allontanati perché realmente non vi interessa? Persino i Leone che hanno un bellissimo rapporto stanno pensando di più al lavoro. Il vostro orgoglio è la vostra bestia nera e spesso, proprio per orgoglio, trascinate delle relazioni inutili. Tra sabato e domenica un riavvicinamento per le coppie che si sono viste poco in queste settimane. Anche il Leone, come il Sagittario, chiuderà delle ostilità entro fine anno;

Cancro (8). Voi Cancro uscite da una settimana abbastanza pesante. Non è un cielo di fallimenti dal momento che avete Giove favorevole. Dovrete contrastare una scontentezza che è dentro di voi e che porta dissensi con l’ambiente circostante. Siete specialisti nei sensi di colpa e spesso li fate venire agli altri, non solo a voi stessi. Nelle storie in cui c’è stata una crisi bisogna agire di corsa. In questi giorni avrete buone opportunità di lavoro, ma le cose che inizierete a fare adesso saranno molto pesanti, nonostante facciate tutto bene. Chi ha una grande responsabilità dovrà trovare un accordo in questi giorni. Guerre, lotte, dissidi per voi ma non fallimenti. Tra venerdì e domenica riparte l’amore;

Bilancia (7). La Bilancia è incerta su quello che farà ed è anche nervosa, arrabbiata. Potreste decidere di mandare qualcuno a quel paese, proprio voi che siete tranquilli ed equilibrati. A fronte di certe richieste fatte negli ultimi tempi e a fronte di certe situazioni che sono cambiate, la vostra diplomazia verrà a mancare e accantonerete persone che non vi hanno dato retta nel modo giusto. State, finalmente, trovando il bandolo della matassa e ci saranno cambiamenti grazie a nuove opportunità (che arrivano grazie all’incomunicabilità di questo periodo);

Dalla sesta alla quarta posizione: grande recupero per il Capricorno

Scorpione (6). Lunedì e martedì saranno giornate sottotono ma poi vivrete un grande recupero. Siete più attivi dal punto di vista lavorativo rispetto a quello sentimentale. Controllate i vostri affetti: probabilmente dovrete pensare ad una persona cara che sta male. Piccola anticipazione di fortuna in amore tra venerdì e domenica, in vista delle grandi occasioni che potrete vivere a maggio;

Pesci (5). I segni d’acqua vanno molto forte in questo periodo. Voi Pesci vi lamentate se vi si mette da parte, ma adesso avete delle opportunità e questo vi porterà a lamentarvi perché vi sentirete stanchi. Lunedì e martedì saranno giornate molto importanti. Giove, Saturno, Marte sono pianetti tutti favorevoli per voi. In questo periodo sarebbe sbagliato bloccare i sentimenti perché potrete rivalervi su situazioni che sono entrate in crisi addirittura a gennaio;

Capricorno (4). Anno importante, per voi, nonostante la fatica di questi mesi. Più ostilità affrontate più diventate forti: è questo quello che pensate di voi ed è quello che sta accadendo, con tutte le varianti del caso. Non tutti i Capricorno hanno avuto le stesse difficoltà. Avete una rabbia determinata da Mercurio dissonante e dovete ricordare che tra i due litiganti il terzo gode; mettetevi in un angolo se avete problemi con delle persone, non agite. Se avete dei problemi voi non parlate con gli altri perché prima cercate di capire cosa accade e solo dopo vi esponete. Questa sarà una settimana di recupero: probabilmente molti di voi stanno iniziando una nuova vita;

Il podio dell’oroscopo di Paolo Fox: momento d’oro per il Toro

Gemelli (3). Bel cielo per i Gemelli. Martedì e mercoledì potreste ricevere una buona notizia. È un cielo molto fertile per occasioni lavorative e sentimentali, ma solo fino a metà luglio. La fine dell’anno non sarà così ricca di opportunità. Adesso potrete definire varie situazione e occasioni. Ci sarà un recupero sentimentale nei confronti di una persona che state frequentando, mentre i single a fine mese e a maggio potranno incontrare una persona importante;

Vergine (2). La vergine spiazza un po’ tutti. Avrete delle giornate un po’ sottotono a metà settimana, ma moltissimi pianeti vi saranno favorevoli da metà maggio. Molti Vergine stanno progettando cose a lunga scadenza, come un matrimonio o una convivenza. A rendervi forti è Saturno favorevole che vi favorirà anche l’anno prossimo. Avete tutte le capacità per mettere alla prova anche le vostre attitudini lavorative e sarete molto stimati per questo. A tutti i Vergine che sono stati delusi da una relazione va detto che bisogna ribellarsi a delle costrizioni che vi portano a chiudervi e a non innamorarvi di nuovo. I cambiamenti sono favoriti dalle stelle da qui ad un anno;

Toro (1). Per il toro è un momento che si riconferma essere d’oro. Urano si avvicina sempre di più, e sarà nel vostro segno a maggio, ma avrete dei benefici fin da ora ed anche dei pianeti di supporto che rendono questo Urano molto bello e non problematico. Lunedì e martedì giornate di forza. Momento importante per chi vuole sposarsi o vuole convivere. Arriveranno più conferme in questa primavera e sarete più sereni, anche dal punto di vista economico. Non sottovalutate i sentimenti perché, adesso, i Toro vogliono dare quello che forse non erano in grado di dare fino ad oggi.

Maria Mento