Auto contro camion, schianto fatale: perde la vita a soli 42 anni

Un altro grave incidente sulle strade italiane. Lo schianto si è verificato a Celico, comune di circa 3000 abitanti in provincia di Cosenza. A perdere la vita una donna di soli 42 anni, Elena Donato, di Spezzano Piccolo.

La vittima stava procedendo alla guida della sua auto, una Volkwagen Polo, lungo la statale 107. Quando è giunta in prossimità del viadotto Cannavino, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un camion che trasportava generi alimentari. L’impatto è stato molto violento e per la 42enne non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Coinvolta anche una terza vettura

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, che è stata travolta dal mezzo pesante. Fortunatamente, sia l’autista del camion che il conducente dell’altra auto hanno riportato ferite lievi. Al momento, la dinamica dello schianto che ha causato la morte della donna non è ancora stata chiarita. Stando alle prime indiscrezioni, tutte da confermare, pare che uno dei veicoli sia uscito fuori strada sbattendo contro il guard rail, innescando una carambola che ha portato poi al tragico impatto.

Sul posto il personale Anas, forze dell’ordine, vigili del fuoco e 118. Le forze dell’ordine hanno provveduto a deviare il traffico su strade secondarie in attesa della rimozione dalla carreggiata dei veicoli coinvolti nel sinistro.