Matrimonio saltato Barale-Degan, la showgirl svela un retroscena

Paola Barale, di recente, è stata ospite da Cristina Parodi a Domenica In. Interrogata sull’argomento, la Barale ha parlato del suo rapporto con Raz Degan. La loro storia d’amore ha tenuto incollati allo schermo e ai giornali di gossip per anni: Raz è un uomo molto intelligente e affascinante, anche un misterioso, mentre lei è sempre stata trasgressiva, dedita agli eccessi e alla vita sfrenata.

La Barale parla del suo rapporto con Raz Degan

Nessuno si aspettava una loro eventuale rottura: nonostante le differenze, i due resistevano. Quando si sono lasciati, nessuno dei due ha fatto rivelazioni scottanti. Sono rimasti in silenzio, l’uno nel rispetto dell’altro.

Dopo trent’anni dalla loro rottura, Paola Barale decide di svelare qualcosa: «In questo momento non ci parliamo, va a periodi, ci vogliamo bene e abbiamo due vite separate e felici.»

Il matrimonio non era nei nostri piani

La Parodi ha chiesto esplicitamente alla Barale come mai lei e Raz non si siano mai sposati: «Non l’ho mai sposato perché non penso che Raz ne avesse tanta voglia… io amo il matrimonio, però non era un desiderio primario. Io e Raz avevamo un’intesa meravigliosa, facevamo tante cose, ci sentivamo appagati. Forse, se ci fossimo sposati, ci saremmo lasciati anche prima.»