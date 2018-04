Due genitori non rivelano il sesso al proprio figlio: lo sceglierà da solo

Due genitori non rivelano il sesso al proprio figlio: lo sceglierà da...

Kyl e Brent Myers stanno crescendo loro figlio senza rivelarGli o rivelarLe il suo sesso. E non lo hanno detto neanche agli altri: né ai parenti né agli amici. Il motivo di questa scelta?

Kyl, la madre, spiega che «Il sesso è una costruzione sociale. Quando verrà il momento sarà lo stesso Zoomer», il piccolo si chiama così, «a identificarsi con il genere maschile o femminile.»

Due genitori stanno crescendo il proprio figlio senza dirgli il suo genere

Normalmente, i genitori si rivolgono al proprio figlio con l’appellativo they, che in inglese si utilizza anche per un termine neutro, senza genere. Kyl è fermamente convinta delle sue scelte e vuole continuare su questo metodo di educativo.

«Tra uomini e donne ci sono delle differenze biologiche, ovviamente», afferma Kyl. La madre, quindi, è conscia che, a un certo punto, il proprio figlio sceglierà una strada, ma potrebbe non essere quella con cui è venuto al mondo.

Zoomer non sa se è maschio o femmina

Zoomer sceglie da solo i giocattoli con cui giocare; sono presenti in casa sia giocattoli maschili che femminili. I genitori, Kyl e Brent, si dividono equamente i compiti per non dare modo al figlio di pensare che possa esistere un genere dominante.