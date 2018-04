Jovanotti parla di vaccini a Bologna: una parte dei fan non la prende per nulla bene- VIDEO

, in giro per l’Italia con il suo tour “Lorenzo Live 2018”, si è dovuto fermare a causa di un edema alle corde vocali che lo costringerà a prendersi un forzato riposo. Nel corso dell’ultimo concerto del tour tenutosi a Bologna, però, Jovanotti non solo ha cantato ma ha anche parlato di vaccini. La cosa ha scatenato delle reazioni non proprio positive.

Jovanotti a favore di “chi ha dedicato la vita allo studio delle malattie”

Il discorso che Jovanotti ha rivolto ai suoi fans, nel corso della serata del 14 aprile, è molto chiaro. La questione è tutta incentrata sui vaccini e sulle relative fake news che vengono lanciate in rete. Il cantante si è schierato contro quelli che credono di sapere cosa è meglio dopo aver fatto una ricerca su internet rispetto ai medici che hanno dedicato tutta la vita allo studio delle malattie. Ecco le parole del rapper: “Io posso fare una ricerca su internet ma c’è gente che ha dedicato la vita allo studio delle malattie, allo studio delle cure. Queste persone che hanno passato la vita allo studio della medicina, che è faticoso, io non credo che siano lì per fregare il prossimo…si fanno le ricerche su internet ma poi ci si affida a chi ne sa di più!”. Ok alla “ricerchina” su internet, dunque, ma nella piena consapevolezza della competenza dei medici a cui ci si deve sempre rivolgere. Peccato che le parole di Jovanotti non abbiano trovato tutti d’accordo.

Jovanotti contestato dai free-vax per le sue parole

Il discorso di Lorenzo Cherubini ha scatenato la reazione negativa dei free-vax, cioè coloro i quali credono sia giusto lasciare la libertà di scelta sulle vaccinazioni. La polemica si è scatenata su Twitter, dove molti utenti hanno commentato facendo riferimento a Roberto Burioni, medico spesso presente in televisione al fine di contrastare la disinformazione esistente proprio in materia di vaccini. Qualche utente si è spinto un po’ oltre, sostenendo che l’edema alle corde vocali, dopo quanto affermato, Jovanotti se lo sia meritato. Altri lo hanno criticato per le sue posizioni ambigue, talvolta contro e talvolta a favore del sistema.

Maria Mento