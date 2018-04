Ragazzo subisce violenze inaudite dalla sua compagna: lei è stata arrestata

Violenza domestica inaudita nei confronti dell’ex fidanzato

Arriva daluna storia di violenza che, per una volta, non è da ascrivere nella lista dei tentati. Anzi. La colpevole di tale violenza domestica è. A quanto sembra, la giovane aveva sviluppato- nel corso del tempo- deiestremamentenei confronti del ragazzo.

Picchiato, minacciato, ustionato gravemente con acqua bollente e accoltellato. Questi sono soltanto alcuni dei modi che la ragazza, tale Jermaine Collishaw, ha trovato per vessare e spaventare il suo ex fidanzato, Jordan Worth (22 anni). Il ragazzo avrebbe anche patito la fame perché lei gli impediva di nutrirsi. I due vivevano insieme, in una casa sita a Stewartby (Bedfordshire). La ragazza venerdì ha ammesso davanti al Tribunale di Nottingham di aver compiuto questi atti di crudeltà contro Worth ed è stata condannata a sette anni e mezzo di reclusione.

I vicini di casa hanno allertato le Forze dell’Ordine

La relazione tra Jordan Worth e Jermaine Collishaw è andata avanti per 5 anni, dal 2012 al 2017. Entrambi si sono conosciuti all’età di 16 anni e subito, però, è stato evidente che tra loro le cose non andassero proprio nel verso giusto. Con il tempo, questa relazione è diventata per Jordan Worth un inferno. La sua fidanzata è arrivata a bullizzarlo in maniera estrema, costringendolo per ben 9 mesi a dormire lontano dal loro letto, controllando il suo account su Facebook e decidendo quali abiti avrebbe dovuto indossare. Inoltre, Jermaine ha impedito a Worth di contattare la sua famiglia nel lungo periodo del loro legame. Il calvario di Worth è terminato lo scorso giugno, quando i vicini– messi in allarme dalle urla che provenivano dall’abitazione dei due- hanno chiamato la Polizia. Quando gli inquirenti hanno fatto irruzione nella casa hanno scoperto uno scenario incredibile: il ragazzo, visibilmente ferito, recava sul corpo ustioni di secondo e terzo grado e stava cercando di auto medicarsi (e probabilmente lo aveva già fatto nelle occasioni precedenti). È emerso che varie volte, in passato, Jordan Worth era stato visto in giro con addosso evidenti segni di percosse. Il ragazzo, adesso, sta cercando di rifarsi una vita e ha una nuova compagna.

Maria Mento