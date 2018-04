Separazione Al Bano – Lecciso: lei spiega per la prima volta il perchè

Alla fine la verità è arrivata. Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi si sono separati. A confermarlo è la stessa showgirl salentina, che ha scelto di raccontare tutto nello studio di Barbara D’Urso a Domenica Live.

Dopo 18 anni, quindi, la Lecciso e Al Bano tornano ad essere single. Una rottura determinata anche dal progressivo riavvicinamento del cantautore pugliese all’ex moglie, Romina Power, che ha fatto infuriare non poco la salentina.

“Con Romina ha oltrepassato il limite…”

Durante il programma Mediaset, la Lecciso ammette che le colpe sono reciproche. “Sicuramente anche io ho le mie colpe, non si tratta di colpe gravi, lo invito a dire pubblicamente di quali colpe si tratta”. Loredana si è poi soffermata sul ritrovato feeling tra l’ex compagno e la Power, che in molti ritengono non riguardi solo il lato artistico. “Leggevo la loro riunione artistica come un’evoluzione – ha detto la Lecciso – ma a un certo punto si è oltrepassato il limite lavorativo, non parlo per conto di Al Bano”.

Proseguendo nell’intervista, Loredana Lecciso fa chiaramente capire che la presenza di Romina Power è stata determinante nella loro separazione. “Io sono contenta se lui si rifà una vita, ma lui mi aveva detto che Romina era una sorella… E’ stata una sorella invadente”.