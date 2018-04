“Sono sieropositiva”: la confessione della ex vincitrice di Eurocontest

Un lunghissimo post sul profilo Instagram di Conchita Wurst, la drag queen vincitrice dell’edizione del 2014 all’Eurovision Song Contest, rivela uno dei suoi segreti più grandi: “E’ giunto il momento di liberarsi dalla mia spada di Damocle: sono positiva all’HIV da molti anni…”

L’artista austriaca, il cui nome originario era Thomas Neuwirth, ha dichiarato di essere stata quasi costretta a rivelare il tutto così a causa di intimidazioni da parte di un suo ex di rivelare una notizia tanto privata. “Non permetto a nessuno di influenzare la mia vita…”

I perché dietro al silenzio

Conchita ha voluto fare sapere le ragioni che l’hanno portata a nascondere questa tremenda verità.

La drag queen confessa che i suoi genitori, così come gli amici più stretti, erano al corrente sin dal primo giorno e, sottolinea, che l’hanno sempre sostenuta. “Hanno preso la cosa con un’imparzialità, che auguro a tutti coloro i quali si ritrovino nella mia situazione”.

Per quanto riguarda i suoi partner sessuali, erano gli unici, continua l’artista, ad aver bisogno davvero di quell’informazione. “L’informazione sul mio stato potrà essere una novità per voi, ma sappiate che sto bene e sono più forte, motivata e libera che mai. Grazie per il vostro sostegno.”

Infine ha aggiunto che fare outing prima che qualcuno lo dica per te è molto meglio perché le fa sperare “di poter incoraggiare le persone che, a causa delle loro azioni o per colpe che non sono le loro sono state infettate dall’HIV, e di poter fare un passo in avanti contro la loro stigmatizzazione”.

Mario Barba