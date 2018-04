Babbuini in fuga per la libertà: escogitano un elaborato piano e fuggono – Video

Babbuini in fuga per la libertà: escogitano un elaborato piano e fuggono...

4 babbuini cercano la libertà scappando da un centro ricerca

Un evasione in stile cinematografico ha avuto luogo nel Texas Biomedical Research Institute di San Antonio quando 4 babbuini hanno familiarizzato con una botte da 250 litri comprendendo come utilizzarla per superare la barriera che cinge il loro habitat all’interno alla struttura: uno di loro ha cominciato a far rotolare la botte verso l’estremità della recinzione e dopo esserci saltato sopra ha trovato la via per la libertà; altri 3, seguendo il suo esempio, hanno scavalcato la rete ed insieme hanno imboccato la strada principale.

La scena è stata osservata con un certo stupore da alcuni membri dello staff che ci hanno messo qualche secondo prima di realizzare quanto stava accadendo. Qualcuno dei presenti ha anche filmato i 4 “Evasi” che correvano nella strada principale della struttura contenitiva mentre venivano inseguiti da alcuni membri dello staff intenti ad evitare che la fuga avesse conseguenze nefaste sia per i 4 animali che per le persone che abitano nella zona.

La testimonianza dello staff

A raccontare quanto accaduto ai media locali è stata Janelle Bouton che spiega come i membri dello staff fossero terrorizzati nel vedere i 4 babbuini correre per la strada: “Non volevano che uno dei babbuini si facesse male, stavano facendo del loro meglio per catturarli e metterli al sicuro, ma trattandosi di quel tipo di animali non ci riuscivano”.

Anche il Texas Biomedical Research Institute ha pubblicato una nota ufficiale per parlare dell’accaduto: “La nostra prima preoccupazione è stata la sicurezza degli animali, del personale e degli abitanti della zona. Il nostro team di cattura degli animali ed anche il team che si occupa della salute degli animali hanno agito con diligenza per individuare, separare e ricondurre al sicuro gli animali”.

FS