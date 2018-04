Durissimo attacco a Crozza dopo una battuta sulla Juve: “Testa di ca**o…”

La partita disputata tra il Real Madrid e la Juventus non smette di regalare sorprese e polemiche.

Il comico Maurizio Crozza, durante il programma da lui condotto ‘Fratelli di Crozza’, aveva fatto dell’ironia riguardo all’utilizzo della parola stupro da parte del difensore marocchino Mehdi Benatia in relazione al rigore concesso ai ‘Blancos’ al 93esimo minuto:

“Uno stupro? Benatia, ma come?Bisogna stare attenti a usare le parole. Non puoi parlare di stupro. Sei tu che hai fatto un’entrata del c…o al 93esimo. Io non so se hai idea di cosa sia uno stupro. Ovviamente neanche io ce l’ho, ma se vuoi provare l’emozione, il prossimo ‘fallo’, in area, un bel ‘fallo, provi a ficcartelo su per il c..o, e un’idea a quel punto te la sei fatta”.

Benatia, sentendosi chiamato direttamente in causa, ha risposto sul suo profilo Instagram con una storia in cui vi è l’immagine di Maurizio Crozza con scritto come didascalia:

“E se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto! Imbecille testa di c…o non fai ridere nessuno. Tieni te lo metti dove ti piace”.

Mario Barba