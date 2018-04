Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la nuova coppia del gossip sulla bocca di tutti: “Il primo bacio…”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, un amore travolgente

Da tempo si parla della storia d’amore tra Filippo Magnini e l’ex velina Giorgia Palmas scoppiato durante la Fashion Week di Milano, ma mai prima d’ora i due protagonisti di questa ‘Love Story‘ hollywoodiana avevano parlato apertamente del loro rapporto e di come è nato. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale ‘Chi‘, i due si aprono ai media e raccontano i dettagli dell’innamoramento.

Il primo ad accorgersi che tra i due poteva nascere una scintilla è stato Filippo: “Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con la Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato”. Il racconto dell’ex campione di nuoto ricorda la fascinazione descritta nei poemi romantici e stando alle dichiarazioni della Palmas anche il corteggiamento è stato caratterizzato da una galanteria che sembra non appartenere alla nostra epoca.

Giorgia Palmas: “E’ stato un gentil’uomo”

Dopo aver lasciato parlare il suo partner, Giorgia racconta come il nuotatore l’ha conquistata: “Con il suo tiramisù: me l’ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano”. Un incontro ed un corteggiamento da pellicola cinematografica che adesso si è tramutato in una storia d’amore intensa che punta decisa verso un futuro insieme, ma cosa rimane delle scorie del passato?

Assolutamente nulla, assicurano i due innamorati che vedono nel passato un semplice bagagli esperienziale dal quale trarre un insegnamento per la relazione che stanno vivendo oggi: “Nessuno dei due si pente degli amori passati anzi, è grazie anche a quelle esperienze che oggi abbiamo la maturità di dire che siamo finalmente felici”.