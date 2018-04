Romina sorridente in foto con Al Bano: i due finalmente felici?

Al Bano e Romina felici come un tempo. Non è giunta ancora nessuna notizia ufficiale che testimoni il ricongiungimento della coppia, ma ormai tutti gli indizi portano verso quella direzione.

Il cantante pugliese ha definitivamente interrotto la sua relazione con Loredana Lecciso, come ha confermato lei stessa durante il programma “Domenica Live” condotto da Barbara D’Urso. La salentina ha anche sottolineato che uno dei motivi, se non il principale, che ha portato alla separazione è stata proprio la presenza di Romina: un riavvicinamento che per la Lecciso non era più soltanto artistico.

La foto pubblicata da Romina: “Tutti insieme sul palco, felici”

L’ex moglie di Carrisi non ha replicato, e ha preferito restare in silenzio. Fino a poche ore fa, quando la Power ha pubblicato una foto su Instagram che la mostra felice insieme ai suoi due figli, Yari e Cristel. E ovviamente Al Bano. La didascalia evidenzia la ritrovata armonia della famiglia: “Ho ritrovato questa foto che esprime tutta la gioia dei miei figli e nostra di ritrovarci sul palco a Verona tutti insieme”.

Un particolare che sottolinea il feeling sempre più intenso tra Al Bano e Romina, che da qualche tempo hanno ripreso ad esibirsi insieme. Chissà che a breve i due non decidano anche di ricongiungersi a livello sentimentale.