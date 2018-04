Scoppia un motore dell’aereo, il frammento sfonda il finestrino: tanta paura per una donna

Una donna è stata parzialmente risucchiata da un finestrino e colpita da schegge dopo l’esplosione del motore dell’aereo. Testimoni oculari hanno riferito che l’incredibile incidente è accaduto sul Boeing 737 della Southwest Airlines partito martedì mattina dall’aeroporto La Guardia di New York e diretto verso Dallas.

L’esplosione è avvenuta poco dopo il decollo: un frammento è volato via dal motore distrutto e ha perforato una finestra della cabina. Una passeggera è stata risucchiata fuori dal buco a causa dell’improvvisa depressurizzazione, con altri passeggeri che si stavano sforzando per tirarla dentro.

L’aereo è atterrato in sicurezza a Philadelphia

Il testimone ha detto che la donna è stata trasportata subito in ospedale non appena l’aereo è atterrato. Al momento non si hanno notizie certe sulle sue condizioni. Un altro passeggero, Marty Martinez, ha pubblicato su Facebook un video dell’incidente: “Qualcosa non va nel nostro aereo! Sembra che stiamo andando giù! Atterraggio d’emergenza!!”.

Un altro passeggero, Joe Marcus, ha condiviso su Twitter una foto drammatica del motore distrutto. L’esplosione ha costretto l’aereo ad un atterraggio di emergenza a Philadelphia, dove è stato raggiunto dagli equipaggi di emergenza.

I passeggeri a bordo del volo si sono ripresi respirando attraverso maschere di ossigeno dopo l’esplosione, avvenuta mentre l’aereo si trovava ad un’altitudine di 32.500 piedi. L’aereo è atterrato in sicurezza. I passeggeri sono scesi tramite una scala mobile e sono stati trasportati al terminal.