Tragedia sulla A1: auto colpita in pieno da un tir, Marco non ce la fa

Tragedia sulla A1: auto colpita in pieno da un tir, Marco non...

Tragico incidente sulla A1

Nella giornata di ieri un’auto, una Peugeot, con a bordo due passeggeri ha improvviso perso aderenza sulla A1 andandosi a scontrare contro un tir che stava sopraggiungendo nella medesima direzione. L’impatto è stato violentissimo e per ore i soccorsi hanno cercato di estrarre i due passeggeri. Al termine delle operazioni di soccorso, gli operatori del 118 hanno dovuto constatare il decesso di Marco Paladino (53 anni di Ostia) che al momento dell’impatto sedeva nel posto passeggero, ferito anche l’amico, anche lui di Ostia, che si trovava alla guida al momento dell’impatto.

Dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dalla cronaca locale, l’auto con a bordo i due uomini stava procedendo sulla A1 in direzione Napoli quando, giunta all’altezza di Ceprano (per l’esattezza l’incidente è avvenuto tra le uscite di Pontecorvo e Ceprano) il mezzo ha perso aderenza a causa dello scoppio di un pneumatico e dopo aver sbandato è stata colpita in pieno da un Tir. Questa ricostruzione non è quella definitiva, la Polizia infatti ha aperto un fascicolo sull’incidente ed effettuerà ulteriori esami sul veicolo, dentro al quale sono stati trovati dei materiali edili, altra possibile causa della perdita di aderenza dell’auto, la quale poteva essere troppo pesante per il carico.