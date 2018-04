Fine del mondo, anche oggi qualcuno ritiene sia l’ora. Ecco perché

Prepariamoci arriva l’ennesima fine del mondo annunciata su internet

Era da tempo che non succedeva e quasi ne sentivamo la mancanza: oggi, secondo un misterioso annuncio inviato via mail, il mondo terminerà per una catastrofe proveniente dallo spazio. La storia è la solita: masse di persone che popolano il web si attaccano a quella che a questo punto non è una paura, visto che ogni volta che c’è un annuncio di questo tipo i boccaloni ci credono, ma una speranza di molti, ovvero che il mondo giunga alla fine per qualche misteriosa ragione.

L’annuncio cortese via mail sulla fine del mondo in questo placido mercoledì di aprile

Per quanto sia superfluo cerchiamo di capire quali sono le ragioni che inducono i cazzoni (perdonate l’epiteto scurrile ma in certi casi è d’obbligo) che navigano in rete a credere che il mondo terminerà entro la giornata di oggi. Tutto è cominciato quando uno svitato ha cominciato a diffondere sul web la voce di un messaggio sulla fine del mondo ricevuto in un messaggio audio via mail (ecco che l’attendibilità dell’annuncio dovrebbe perdersi sin da principio, ma ahi noi non è così) ed ecco che flotte di utenti del web hanno cominciato a diffondere la teoria secondo la quale il mondo finirebbe oggi.

Ma diamo una rapida lettura al messaggio contenuto della mail per capire se è abbastanza convincente da permetterci di attuare il piano da tempo nascosto in caso tutto finisca: “Questo non è un test, non è uno scherzo. Nel corso di innumerevoli anni abbiamo atteso il momento adatto per condividere un messaggio audio con le persone che avrebbero capito e che non si sarebbero spaventate”. Il messaggio comincia male poiché come dicevano i latini ‘excusatio non petita accusatio manifesta’ (scusa non richiesta rivela una colpa, tradotto alla buona) ed è esattamente mettendo le mani avanti che comincia l’avvertimento, ma poi continua toccando delle corde giuste per chi ritiene di essere una persona impavida.

Leggiamo quindi l’avvertimento in se: “Un messaggio inviato nel momento giusto permetterà a molti di conoscere la verità. La verità su altri esseri viventi che camminano sulla suprema creazione che sostiene la vita: la terra”, impressionante, ma vediamo come continua: “Quando il caos giungerà sul tuo pianeta noi dovremo mostrare noi stessi per mostrare che ci sono modi differenti per ottenere la pace. Molti non saranno d’accordo con quello che diremo e tenteranno di abbatterci. Ci faremo riconoscere al meglio delle nostre capacità superiori. Tieni libero il tuo spazio aereo per evitare conseguenze”. Esseri superiori che ci controllano segretamente e che decidono di venire a darci lezioni su come gestire il pianeta, pronti a scatenare l’inferno contro chi li contrasterà, bella trama di che film si tratta?