Neonato trovato morto congelato in un bosco: è mistero

È stato ritrovato il corpicino abbandonato di un neonato nel bosco. Il cadavere era congelato. La polizia ha chiamato la piccola “Perla”. La polizia ha ragione di pensare che la piccola abbia appena due settimane. Il suo corpo è stato rivenuto da un passante, che stava portando a spasso il suo cane, alle 7:10 di mercoledì 4 aprile.

Il cadavedere della neonata era nudo e congelato

Il Detective Lewis Hughessi è rivolto al pubblico: «Vi prego, se avete un’informazione, parlate. È importante che le venga riconosciuto il suo nome. Noi, per ora, l’abbiamo chiamata Perla. Tutti i bambini sono preziosi e questa piccola non è diversa dagli altri. Ciò che non è chiaro è come il suo corpicino possa essere finito nel bosco, abbandonata da tutti».

La polizia, per ora, brancola nel buio, alla ricerca della padre. La causa della morte della neonata è ancora sconosciuto e sono in corso ulteriori test. Non è ancora notto se la bambina sia nata morta o se sia morta a seguito di un incidente. Non è chiaro neanche da quanto tempo il corpo si potesse trovare nel bosco.

Perla non sarà dimenticata

La polizia ha sollecitato la gente del posto a parlare. Quella parte del bosco è remota, ma è comunque frequentata da genitori con bambini e da persone che accompagnano i loro cani.

«Non ci dimenticheremo di Perla. Noi continueremo imperterriti con le indagini per fare luce su questo miserevole atto dell’umanità».

Fonte foto: PA