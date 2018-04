Paura in pieno centro a Palermo: palazzina avvolta dalle fiamme

Palermo: Un boato e poi il fumo circonda il palazzo

Nelle prime ore del pomeriggio gli abitanti del palazzo che si trova al civico 19 di via Enrico Albanese, a Palermo, sono stati colti dal panico quando un violento boato ha interrotto il silenzio delle ore successive al pranzo. Dopo qualche secondo un’intensa colonna di fumo nero si è levata dalle finestre dell’appartamento dal quale era provenuto il boato circondando l’intero palazzo e obbligando i residenti a fuggire dalla struttura.

Le richieste di soccorso e l’arrivo dei Vigili del Fuoco

Immediatamente dopo l’esplosione, sono state decine le richieste di soccorso giunte al centralino dei Vigili del Fuoco che sono arrivati sul luogo dell’incendio pochi minuti dopo. I pompieri hanno spento le fiamme ed aiutato le persone rimaste dentro il palazzo ad uscire. Tra queste c’era un’anziana signora che si trovava proprio all’interno dell’appartamento dal quale è partito il rogo, la quale è stata portata immediatamente al Pronto Soccorso. In via del tutto precauzionale altre due persone sono state condotte in ospedale per accertamenti.

Per quanto riguarda l’esplosione, pare che il fuoco abbia fatto esplodere il vetro delle finestre, mentre non è ancora stata chiarita la causa dell’incendio. In queste ore i vigili insieme alla polizia stanno cercando di comprender cosa possa aver generato le fiamme.