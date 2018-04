‘Io contro Satana’, la storia della donna italiana sottoposta a esorcismi da 5 anni

Sandra è una signora 45enne che vive in una grande città del Nord Italia, è sposata e ha due figlie. Da parecchi anni viene assalita da strani fenomeni a cui i medici non hanno ancora dato spiegazione.

“Sto lottando e non so quando finirà. Lo voglio chiedere urlando: aiutateci!”.

Da cinque è sottoposta regolarmente a esorcismi da parte di un sacerdote per cercare di liberarla dal Demonio.

“Ci sono giorni che trascorrono normali, mentre in altri non hai la forza di alzarti dal letto in preda a dolori fortissimi alla testa, che non passano neanche con dieci pastiglie di antidolorifico. Il fenomeno si accentua nei giorni delle festività cristiane. Tutto è cominciato con una specie di insofferenza al momento di entrare in chiesa. Mi sentivo inquieta, desideravo solo uscire, andare via. Non riuscivo più ad avvicinarmi a un tabernacolo.”

Le conseguenze della ‘possesione’

“Ho dovuto abbandonare il lavoro e ricordo ancora la prima volta che i miei “amici” – li chiamo così – si sono manifestati. Sono entrata dall’ esorcista e mi sono messa a ridere in modo isterico. Ridevo involontariamente e dentro di me piangevo perché non riuscivo a fermare quella risata innaturale. Poi non ricordo più niente, si sono manifestati gli “amici” con cui convivo.”

“Quando ti capita di vivere un’ esperienza come la mia, vieni isolato.Perdi gli amici. Nessuno vuole più avvicinarsi. Ti prendono per matta oppure se ne stanno alla larga perché hanno paura che si tratti di una malattia contagiosa.”

Nonostante Sandra non abbia mai voluto raccontare la sua storia prima d’ora, adesso crede di essere convinta di poter dare aiuto a chi si trova in condizioni simili.

“Io sono ancora in mezzo al guado, mi aggrappo alla croce. Chiedo a Dio di avere la forza per reagire. Se vi accorgete di avere un amico con problemi spirituali, stategli accanto. È l’amore che allontana il demonio, lui non lo sopporta, perché il suo mestiere è dividere, creare odio. Vorrei che ci fossero comunità per poter stare accanto a persone come me. Vorrei che ci fossero più sacerdoti esorcisti per seguirci, ascoltarci, aiutarci”.

Mario Barba