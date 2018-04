Lancia cucciolo del figlio dal 7° piano e dice delle cose agghiaccianti: fermato dalla Polizia

Uomo lancia cane dal balcone, la chiamata al 112 NUE

Un caso didi un animale d’affezione si è verificato a Roma, nella giornata di ieri. Un uomo di 44 anni ha ucciso brutalmente la cagnolina del figlio lanciandola dal balcone. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che sono stati aggrediti dallo stesso uomo.

Ha ucciso una femmina di Jack Russell, appartenente al figlio adolescente, gettandola dal 7° piano del palazzo in cui vive. Il folle gesto dell’uomo- che non ha ancora trovato una spiegazione- è stato scoperto grazie ad una chiamata che ha raggiunto il 112 NUE nel pomeriggio di ieri 18 aprile. Alcuni agenti del Commissariato Esposizione sono giunti sul luogo e hanno trovato il ragazzo, sconvolto, nel parco antistante casa. Il ragazzo stava abbracciando la sua cagnolina appena morta e stava piangendo.

“E’ soltanto un cane, fate tutte queste pagliacciate”

Gli agenti intervenuti non hanno potuto fare altro che consolare il ragazzino, in lacrime e distrutto per la morte della sua cagnolina. Il padre è arrivato sulla scena quando un gruppo di gente ha iniziato a soffermarsi per capire cosa fosse successo. Il 44enne è rimasto a guardare la scena e ha proferito delle parole davvero fredde e sconvolgenti: “E’ soltanto un cane, fate tutte queste pagliacciate”. L’uomo, inoltre, non si è limitato a togliere la vita al Jack Russell, ma ha poi anche aggredito i poliziotti che avevano risposto alla chiamata giunta al numero d’emergenza, tentando di danneggiare anche le auto della Polizia. Gli agenti di polizia lo hanno contrastato utilizzando lo spray al peperoncino e lo hanno portato via. In commissariato l’uomo ha continuato a dare sfoga alla sua furia, cercando di provocarsi delle lesioni.

(Foto d’archivio)

Maria Mento