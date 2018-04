Percorre 19 km per riunirsi alla famiglia che lo abbandona di nuovo

L’odissea di Toby: 19 chilometri per ricongiungersi alla famiglia

La storia di Toby, un gatto di 7 anni che vive in North Carolina, ha commosso tutto il web. La sua famiglia lo ha abbandonato, ma lui, incapace di comprendere il rifiuto e spinto dall’amore verso coloro che fino a quel momento l’avevano accudito, ha fatto viaggio di 12 miglia (19 chilometri) per ricongiungersi a loro. I proprietari stupiti dal ritorno ma per nulla intenzionati a tenerlo, hanno allora portato il gatto in una clinica per farlo sottoporre all’eutanasia, mostrando un cinismo estremo ed una crudeltà ancora più grande.

Il rifugio per animali rifiuta di uccidere il gatto e lancia una campagna per l’adozione

Indignati per la proposta dei proprietari di Toby i volontari del rifugio per animali hanno rifiutato di sottoporlo ad eutanasia ed hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione ed adozione per Toby, raccontando la sua storia e sponsorizzandola con questo slogan: “Se lui è disposto a camminare 19 chilometri, tu riuscirai a percorrerne solo uno per salvare migliaia di animali come Toby”. La storia di questo gatto ha commosso il mondo intero ed in questi giorni si è finalmente giunti ad un lieto fine per questo gatto bisognoso di amore.

A condividere la lieta novella è stata la stessa associazione attraverso la pagina Facebook dedicata a Toby, nel cui ultimo post si legge: “Wow, Amici! La storia di Toby è stata condivisa in tutto il mondo! E’ stato abbandonato dalla sua famiglia e adesso ha davvero una casa per sempre! Se ti sei perso la notizia sappi che Toby è stato adottato venerdì tredici, giorno fortunato infatti quello in cui è nato uno dei suoi zii”.