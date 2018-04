14enne scomparsa trovata morta in un parco: stuprata ed uccisa da un 16enne

Tragedia in Uk, una 14enne violentata ed uccisa

Una ragazzina di soli 14 anni di origini lituane, Viktorija Sokolova, è stata trovata uccisa in un parco di Wolverhampton, in Gran Bretagna. La giovane era sparita da due giorni ed era ricercata dalla polizia: il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel parco giovedì.

Arrestati due minorenni

La povera 14enne è stata stuprata e quindi uccisa: è stata trovata verso le sette di mattina. Secondo un primo reperto medico dopo la morte, sarebbe stata uccisa da un forte trauma alla testa.

Due ragazzi, uno di 16 ed uno di 17 anni – che non possono essere nominati per cause legali, essendo minorenni, né ne è stata indicata la nazionalità – sono stati fermati per lo stupro della 14enne. Uno solo, di 16 anni, è stato trattenuto ed è accusato di violenza sessuale e di omicidio. Il 16enne comparirà di fronte alla Wolverhampton Crown Court l’8 giugno e in ottobre ci sarà il suo processo. Il 17enne è stato rilasciato su cauzione, in attesa di altre indagini.

Il dolore della famiglia

Il dolore della famiglia di Viktorija Sokolova è inenarrabile. I genitori hanno ricordato loro figlia come “un piccolo angelo che ha reso le nostre vite colorate e piene di significato” e hanno aggiunto “Vivrai per sempre nei nostri cuori, nelle nostre anime, nelle nostre menti. Ciao, nostro piccolo angelo”.

Il ricordo di Viktorija vive anche in Jamie Morgan, direttrice del Ss. Peter and Paul Catholic Primary Academy and Nursery. “Era una gioia essere sua insegnante. Era una ragazza laboriosa, benvoluta e adorabile, la cui personalità positiva e divertente era contagiosa”.