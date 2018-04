Due anni di riformatorio se fai il bullo. Il video che “avvisa” gli studenti

In queste ultime ore sta facendo molto scalpore il video diffuso online che mostra un alunno mentre umilia il proprio professore costringendolo ad inginocchiarsi e a mettergli la sufficienza. Il giovane bullo si era risentito per un brutto voto e si è rivolto a muso duro al professore, urlandogli contro: “Mi metta sei, non mi faccia inc…are”.

Lo studente, che frequenta un istituto tecnico di Lucca, risulta ora indagato insieme ad altri due compagni di classe: uno di loro ha filmato il tutto con uno smartphone.

In Russia un video spaventa gli studenti

Dopo questo episodio, è tornato a circolare sul web un altro video, dove viene mostrato ciò che teoricamente accade in Russia se uno studente assume questi comportamenti da bullo. Nella registrazione, che dura un paio di minuti, si vede un ragazzo che si prende gioco della sua professoressa davanti a tutta la classe.

La punizione, per lui, è a dir poco esemplare: ben due anni di riformatorio. In sostanza, il video vuole fungere da monito per tutti gli studenti russi: se vi comportate male le conseguenze potrebbero essere terribili. In realtà, il video in questione sembra essere solo una trovata pubblicitaria per invogliare i giovani ad impegnarsi maggiormente a scuola e a non lasciarsi andare a comportamenti disdicevoli.