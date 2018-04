Ex ministro aggredisce giornalista nel centro di Roma. Tutta “colpa” di una domanda sui vitalizi

Uno schiaffo in pieno viso nel centro di Roma. L’aggressione, questa volta, vede protagonista un politico, e precisamente l’ex ministro Mario Landolfi, che ha perso letteralmente le staffe e ha aggredito il giornalista Danilo Lupo, inviato del programma “Non è l’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Lupo stava realizzando alcune interviste riguardanti il tema dei vitalizi ai politici. Quando si è avvicinato a Landolfi, l’ex ministro si è mostrato subito particolarmente infastidito. I toni dello scambio tra i due si sono alzati quasi subito, finchè Landolfi non ha sferrato un colpo sul volto dell’inviato del programma di Giletti.

Giletti: “Capisco reazione dialettica, non violenza”

Un’aggressione che ha visto molti testimoni, dato che è avvenuta nei vicoli dietro Palazzo Montecitorio. Diversi i passanti, tra cui molti turisti, che sono rimasti a bocca aperta nell’osservare la scena.

Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Giletti, che si è detto estremamente rammaricato dal fatto che un ex ministro abbia reagito in maniera così sconsiderata. “Le immagini riprese non hanno bisogno di nessun commento e ci raccontano di come, purtroppo, il tema dei vitalizi per gli ex parlamentari continui ad essere un nervo scoperto – ha aggiunto il conduttore – Posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza”. Domenica 22 aprile, durante la puntata di “Non è l’Arena”, andrà in onda l’intero video.