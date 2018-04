Ha 41 anni ma la scambiano per la fidanzata di suo figlio. Per lei il tempo si è fermato

Shimmi Munshi dice che viene regolarmente scambiata per la fidanzata di suo figlio per quanto riesca ad apparire giovane. Shimmi, originaria di Bolton, nel Regno Unito, ha 41 anni, ma effettivamente ne dimostra una ventina in meno. All’età di 20 anni ha dato alla luce Ameen, il suo unico figlio, che ora ha 21 anni: già in età adolescenziale la gente pensava che fosse la fidanzata di suo figlio. “Sono sempre stata giovane – ha detto la donna – Mentre i miei amici cominciavano ad invecchiare, mi sembrava di andare nella direzione opposta, ma non ho idea del perché”.

“Ero una mamma single, e chiunque avrebbe pensato che lo stress avrebbe potuto esercitare un ruolo nel mio invecchiamento. Invece, è come se il tempo per me si fosse fermato. Non l’ho notato particolarmente, ma tutti i miei amici se ne sono accorti. Si lamentavano tutti che avevo scoperto il segreto dell’eterna giovinezza e volevano lo condividessi con loro”.

“A volte mi chiedono un documento per servirmi alcool”

Shimmi dice che non ha mai affrontato un intervento chirurgico e la sua cura della pelle è piuttosto semplice. “Le altre persone mi chiedono se abbia mai fatto una chirurgia plastica, o se abbia speso una fortuna per creme per la pelle e trattamenti di bellezza”, ha aggiunto Shimmi.

“La mia routine di bellezza consisteva in salviettine per neonati e qualsiasi altra crema idratante che trovavo in offerta speciale al supermercato!”.

Shimmi ha anche detto che a volte sembrare una ventenne può essere fastidioso. “Mi è stato chiesto un documento d’identità per l’acquisto di alcol tante volte e a volte si rifiutano semplicemente di servirmi”.