Nadia Toffa si mostra senza parrucca insieme alla mamma, la reazione del web è incredibile

Nadia Toffa per la prima volta senza parrucca

Per la prima volta da quando ha annunciato ai suoi fan di aver scoperto di essere malata di cancro, la conduttrice ed inviata de ‘Le Iene‘ Nadia Toffa, si è mostrata sui social senza la parrucca utilizzata durante il lavoro. La conduttrice nei mesi scorsi ha ricevuto tanti messaggi d’affetto da parte dei fan quando si è ammalata ed è stata ricoverata e delle reazioni miste quando ha annunciato di non aver perso il sorriso per la malattia, grazie ad un equipe medica eccezionale che ha prontamente effettuato l’operazione.

La sua lotta al cancro, però, è tutt’altro che terminata e questa foto mostra ancora una volta l’ottimismo che caratterizza Nadia nell’affrontare il terribile male che l’ha colpita. Nella foto, un selfie, la iena, con indosso un foulard viola a coprirle il capo, si trova in macchina con la madre e si mostra come di consueto sorridente. A commento dello scatto invece troviamo scritto: “Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica Una giornata favolosa”.

I commenti su Instagram alla foto con la madre

I fan della Toffa hanno commentato molto positivamente lo scatto, tutti le augurano di riprendersi e le fanno i complimenti per il coraggio che sta mostrando nella lotto contro la malattia che l’affligge. Ferdinando ad esempio le scrive: “Ciao Nadia, sei una donna fantastica ti auguro tutto il bene della vita ….. Non mollare mai…”, Agostina invece le scrive: “Forza Nadia.,continua così sei una persona molto intelligente e ti auguro tutto il bene del mondo. Bella te e bella la tua mamma”. Ma il commento più bello è quello di Anna che avendo passato anche lei un simile momento si complimenta con Nadia per la forza dimostrata: “Ciao Bellissima, mi chiamo Anna , sono Siciliana, e quello che stai passando tu, l’ho passato anch’io, volevo farti i miei complimenti… perché vedo in te la forza che una vera guerriera può avere, solo chi ha lottato/ lotta può capire cosa provi, io nemmeno avevo il coraggio di farmi vedere, mi sentivo “Diversa” .. insicura, ora a distanza di pochi mesi, posso dire a voce alta, (Ce l’ho fatta)”.