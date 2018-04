Parla il bambino siriano colpito dall’”attacco chimico”: “Era tutto finto, come un film. In cambio ci hanno dato cibo” 

The Sun/Sputnik News. La Russia ha diffuso il video di un ragazzino siriano di 11 anni il quale ha raccontato che il presunto attacco chimico di Douma, che secondo i c.d. ribelli sarebbe stato organizzato da Assad e del quale non esiste alcuna prova, era tutta una montatura, creata per convincere gli Stati Uniti ad intervenire colpendo direttamente Assad.

Il bimbo, 11 anni, si chiama Hassan Diab e ha sostenuto che per recitare la parte del finto attacco è stato portato in un ospedale, dove gli hanno versato addosso dell’acqua.

C’erano anche altri bambini. In cambio della sua partecipazione alla scena, gli sono stati dati “biscotti e riso” dice Hassan Diab: la sua famiglia, continua il bimbo, era affamata da giorni. Il ragazzino sostiene di aver sentito della gente che chiamava fuori da casa sua: “Andate all’ospedale”. La famiglia si è recata lì, e Hassan Diab, come tanti altri bambini, è stato preparato su un vero e proprio set: gli è stata versata addosso dell’acqua.

Il padre di Hassan Diab, Omar, conferma che quando ha raggiunto il figlio all’ospedale “Non c’erano armi chimiche. Ho fumato una sigaretta fuori dalla struttura e non ho sentito niente”. Ha confermato che gli Elemetti Bianchi hanno dato loro biscotti e riso per aver partecipato alla scena e gli hanno detto di tornare a casa.

Il Giornale Esteri. “Il Papa mi ha detto di fare il possibile e l’impossibile per Alfie”

Alfie potrebbe essere trasferito in Italia. L’incontro di ieri tra Thomas e il Papa potrebbe essere stato decisivo. Ecco, intanto, la posizione di Mariella Enoc, presidente del nosocomio del Vaticano.

Il Giorno Interni. Brescia, mamma investe il figlio: muore a 4 anni. L’incidente in cortile durante una retromarcia. Vani i soccorsi.

Ansa Poliica. Governo, sale la tensione. Casellati oggi al Quirinale

Di Maio gela Salvini: ‘Non tratto con Berlusconi e Meloni’. ‘Da Di Maio una prova di immaturità’, replica FI. E il leader della Lega avverte: ‘Se non si muove nulla, ci provo io’.

Il Messaggero Interni. Terremoto a Muccia nel Maceratese, ancora paura tra la gente.

Rai News Interni. Trovato corpo di donna carbonizzato in un parco nella zona dell’Eur a Roma Scoperto da un uomo che faceva jogging: la polizia indaga.

Ansa Interni. Assalto a un caveau, la polizia arresta i componenti di una banda.

Il colpo avvenne nel 2016 a Catanzaro, i banditi utilizzarono armi pesanti e una ruspa per sfondare un muro.

Il Fatto Quotidiano Esteri. Swaziland, il re decide di cambiare nome al Paese africano: si chiamerà eSwatini.