Anna Tatangelo e Stash in love? Stash smentisce così le voci sul presunto flirt

Anna Tatangelo e Stash in love: tutto falso

Sembra essere definitivamentesulla lunga e chiacchierata storia d’amore che ha visto legati i cantanti. I due, genitori del piccolo Andrea, sembravano destinati al lieto fine e invece hanno rotto ormai da mesi. Secondo i meglio informati il cuore di Anna Tatangelo sarebbe tornato a battere per il collega. Ma sarà vero?

Nei giorni appena trascorsi ha iniziato a circolare la voce di un gossip che, se fondato, avrebbe potuto essere il vero gossip della prossima estate: Anna Tantangelo in love con Stash. Peccato che il gossip si sia rivelato essere senza fondamento. Anna Tatangelo, recentissima vincitrice del reality Celebrity Masterchef, non aveva ancora commentato la notizia. A farlo ci ha pensato l’altro diretto interessato. E se è vero che (secondo Antonello Venditti) i grandi amori non finiscono, ma fanno dei giri immensi e poi ritornano, è stata proprio la Tatangelo a riaprire la porta del suo cuore ad un ritorno di Gigi D’Alesssio: al Maurizio Costanzo Show, la cantante ha dichiarato che l’ex compagno “è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita”.

La smentita arriva direttamente da Stash: “Siamo come fratelli”

A smentire le voci del presunto flirt ci ha direttamente pensato la giovane voce solista dei “The Kolors”, la band consacrata dal talent show “Amici”. Stash ha pubblicato una Instagram stories dedicata appositamente all’argomento. Ecco cosa vi si legge: “Sto per darvi una notizia importantissima: io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme. Considero Anna una sorella e le mando un bacione gigantesco”. Dal canto suo, Anna Tatangelo ha apprezzato la presa di posizione di Stash e ha condiviso la sua storia Instagram, tanto per rimarcare il concetto.

Maria Mento